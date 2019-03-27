Переименование столицы является историческим событием, - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В ходе совещания с акимами столицы, городов республиканского значения и областей, а также с участием членов правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятые решения по переименованию столицы, улиц городов является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги Елбасы как основателя независимого Казахстана, передает Zakon.kz.



В этой связи акиму столицы было поручено отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования столицы.

Кроме того, правительству было поручено внести необходимые поправки в нормативно-правовые акты, касающиеся электронных и туристических виз.

В то же время, как подчеркнул президент, министерства внутренних дел, иностранных дел и пограничная служба КНБ не должны создавать никаких бюрократических препятствий в связи с переименованием столицы по ранее выданным документам до завершения срока их действия.