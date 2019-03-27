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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Индия сбила спутник на околоземной орбите и объявила себя крупной космической державой

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди 27 марта заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает РИА Новости.

"Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите", - заявил премьер, выступая с телеобращением.

Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого только три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений.

По словам Моди, спутник, который поразила ракета в рамках "миссии Шакти", находился на расстоянии 300 километров от земли. Премьер подчеркнул, что миссия не направлена против какой-либо конкретной страны и не противоречит международным конвенциям и соглашениям.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость.

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