Президент Казахстана прокомментировал программу трехъязычия

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в ходе обсуждения докладов членов правительства на совещании с участием акимов регионов глава государства уделил внимание вопросу реализации программы трехъязычия в системе образования, сообщает пресс-секретарь президента в своем Facebook.

«Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция, во-первых должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому», - сказал президент Казахстана