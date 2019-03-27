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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана прокомментировал программу трехъязычия

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане в ходе обсуждения докладов членов правительства на совещании с участием акимов регионов глава государства уделил внимание вопросу реализации программы трехъязычия в системе образования, сообщает пресс-секретарь президента в своем Facebook.

«Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция, во-первых должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому», - сказал президент Казахстана

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