Председатель Мажилиса Казахстана раскритиковал министерство экономики за задержку реализации программы по развитию сёл

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин во время пленарного заседания раскритиковал Министерство национальной экономики в реализации программы «Ауыл-ел бесиги», передаёт Bnews.kz.

Вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов отметил, что уже определено 1781 перспективное село. Подтверждения проекта получены уже в 12 регионах, осталось 2.

"В чем причина задержки разработки данной программы. Это была осень прошлого года. А вы сейчас рассказываете нам про согласование в госорганах. Сегодня уже март месяц. В чем причина задержки? Деньги выделены, трехлетний бюджет был утвержден. Правительство приняло подзаконные акты. РБК все выделило, деньги есть, акимы готовы, регионы готовы. В чем проблема? Вы бумажку с одного госоргана в другой полгода несете на согласование. Программу почему не утвердил?", - задал вопрос спикер Мажилиса вице-министру нацэкономики.

По словам Алпысова, в этом году планируется реализация 500 проектов на 30 млрд тенге. Сейчас разработана система региональных стандартов, которые находятся в министерстве юстиции на регистрации. Акимы будут придерживаться именно этих региональных стандартов, то, что необходимо для того региона, в зависимости от численности населения и условий жизни, которых не хватает.

В рамках специального проекта «Ауыл – Ел бесігі» в РК должны определить более 1500 населенных пунктов, которые имеют перспективы. Ежегодно будут выделяться бюджетные деньги на развитие в селах инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальных объектов и т.д