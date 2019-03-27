Главный «тюремщик» Душанбе встретился с заключенными колонии №4, они опровергают своё заявление

CA-NEWS (TJ) - Заключенные колонии №4 опровергают свою причастность к заявлению об издевательствах со стороны руководства колонии, сказал «АП» начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.

«После появления в соцсетях обращения группы осужденных, которые отбывают наказание в колонии №4 города Душанбе, я лично встретился с каждым из них. И они отрицают, что в отношении них руководство колонии допускало издевательства», - сказал Умаров.

Генерал-лейтенант также отметил, что по его указанию руководство ГУИУН Минюста посетило семьи отбывающих наказания в колонии лиц.

«Их жены также отмечают, что никогда за свидания со своими мужьями не платили деньги руководителям колонии, все показания и заключенных и их семей задокументированы и под ними поставлены их подписи», - отметил Умаров.

По его словам, ни один факт получения денег со стороны администрации колонии от осужденных не подтвердился.

«Кроме того, во время личной беседы со мной все те, чьи имена приводятся в тексте обращения, заявили, что впервые узнали о существовании такого обращения», - заявил Мансурджон Умаров.

Обращение, в котором заключенные колонии №4 пожаловались начальнику ГУИУН на издевательства и пытки со стороны руководства и сотрудников этого исправительного учреждения, появилось в соцсетях.

В нём заключённые также жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии.