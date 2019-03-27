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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр энергетики Монголии посетил Лондон с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) -  25 марта делегация Монголии главе с министром энергетики Ц.Даваасурэном совершила рабочий визит в Великобританию. В ходе визита министр энергетики провёл ряд встреч с некоторыми официальными лицами британской стороны, сообщает Монцамэ.

На встрече с депутатом парламента и торговым посланником Великобритании в Монголии Джулианом Найтом и депутатом парламента Джоном Гроганом были осбуждены вопросы двусторонних отношений и сотрудничества, также Даваасурэном была предоставлена информация об особенностях и текущем состоянии энергетического сектора Монголии.

Во время встречи с членом парламента и государственным министром Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Марком Филдом министр Ц.Даваасурэн рассказал о возможностях расширения отношений, сотрудничества и инвестиций между двумя странами в энергетическом секторе. Кроме того, Ц.Даваасурэн встретился с Аленом Пию, вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и представителями других органов власти.

В ходе встречи, стороны подробно обсудили проекты и программы, осуществляемые в Монголии при финансировании ЕБРР, а также пути решения проблем, встречающихся при реализации проектов.

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