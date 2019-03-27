Забытые жертвы: дети Исламского государства, - репортаж Reuters

CA-NEWS (CA) - Коридоры Центрального уголовного суда Ар-Русафы в Багдаде заполнились напуганными маленькими детьми, когда их матерей вызвали на заседания. Затем они вновь исчезли, вернувшись в женскую тюрьму, в которой провели последние полтора года. Там они спят на тонких матрасах в многолюдных камерах, уставшие, голодные и зачастую больные. Они - дети боевиков “Исламского государства”, приехавших воевать из других стран, говорится в репортаже Reuters.

Среди них и Обайда, двухлетний сын чеченки Лайлы Газиевой. Газиева была задержана в конце 2017 года во время побега из анклава ИГ в городе Талль-Афар на севере Ирака и шесть месяцев спустя была осуждена за причастность к исламистской группировке боевиков. В тот день суд приговорил Газиеву к пожизненному заключению, как и еще по меньшей мере десяток других девушек, свидетельствуют судебные документы.

Обайда находится со своей матерью в женской тюрьме в Багдаде, показали российские официальные документы. Около 1100 детей “Исламского государства” попали в жернова иракского правосудия, сказали источники, знакомые с системой исправительных учреждений. Самые младшие из них, как Обайда, остаются в тюрьме с матерями. Как минимум семеро детей умерли из-за плохих условий, следует из показаний заключенных и записей из посольств, с которыми ознакомился Рейтер, а также комментариев источников, знакомых с ситуацией в тюрьме.

Несколько сотен более старших детей подверглись судебному преследованию за различные преступления, от незаконного въезда в Ирак до борьбы на стороне “Исламского государства”. Примерно 185 детей в возрасте от девяти до 18 лет уже были осуждены, получив срок в размере от нескольких месяцев до 15 лет в детской колонии в Багдаде, сказал представитель юридического совета, осуществляющего надзор за Центральным уголовным судом Ар-Русафы, в котором проходят слушания по большинству связанных с ИГ дел с участием иностранцев. Семьдесят семь детей, которым были вынесены приговоры, - девочки.

Эти дети - забытые жертвы “Исламского государства”: преданные родителями, которые привезли их в зону военных действий, обучавшиеся идеологии боевиков с четырех лет и, во многих случаях, брошенные своими родными странами, которые боятся, что в будущем они будут представлять угрозу. В ходе около 20 интервью дипломаты, матери детей и источники, знакомые с их делами и пенитенциарной системой рассказали, с какими испытаниями столкнулись эти дети.

Надиа Райнер Херманн, гражданка Германии чуть старше двадцати лет, которая отбывает пожизненное заключение за вступление в ИГ, сказала Reuters, что ее двухлетняя дочь вынуждена жить на сыром матрасе в грязной и тесной камере женской тюрьмы.

“Я каждый день боюсь, что моя дочь может заболеть и умереть”, - сказала она.

По ее словам, более старшие дети рассержены или расстроены из-за своего заточения и срываются на охранниках и друг на друге.

Газиева говорила с Reuters в сентябре 2017 года, находясь вместе с сыном, тогда еще младенцем, в лагере вблизи Мосула на севере Ирака. Газиева надеялась, что она и Обайда смогут вернуться во Францию, где она жила до поездки в Ирак. Но у нее нет французского паспорта.

Одетая в черное, как было принято в ИГ, Газиева была одной из 1400 женщин и детей, которыми были переполнены палатки пыльного лагеря. Она говорила с сыном по-русски, в то время как рядом десятки молодых матерей с детьми говорили на немецком, французском и турецком. Они сидели группами, на постеленных на землю одеялах. Среди старших детей ходили вооруженные охранники.

Иракцы не представляли, что делать с задержанными. Они поставили перед Ираком и почти двумя десятками зарубежных правительств беспрецедентную правовую и дипломатическую задачу. Если в том, чтобы мужчины ехали за рубеж для участия в боевых действиях, не было ничего необычного, то такое количество женщин и детей присоединилось к ним впервые. Единого закона, регулирующего репатриацию, не существует, сказал Клайв Стаффорд Смит, основатель правозащитной организации Reprieve.

Газиева сказала, что оказалась на территории ИГ по незнанию.

По ее словам, в 17 лет она бежала от насилия в Чечне и обосновалась во Франции. Затем, в 2015 году, развелась с мужем, которого считала недостаточно набожным, и отправилась в путешествие по Турции с несколькими россиянками, с которыми познакомилась в чате. Она оставила во Франции троих детей, уехав, как она сказала, в короткий отпуск.

Газиева рассказала, что попутчицы убедили ее проехать вдоль побережья. Она слишком поздно поняла, что они въехали в Сирию. Сначала ей было страшно, но потом “Исламское государство” стало ей нравиться. Через несколько месяцев она вышла замуж за бойца ИГ, выходца из Чечни, “потому что так было положено”, и переехала в Ирак.

Какое-то время жить в так называемом халифате было хорошо, сказала Газиева. Обайда родился в городской больнице Мосула с помощью иракских акушерок, работавших на ИГ, когда группировка еще прочно удерживала город. Иностранные бойцы и их семьи считались элитой в городе. Им давали лучшие дома, отобранные у иракских владельцев, лучшее питание и медицинскую помощь.

“Жизнь здесь была как во Франции, только здесь я могла свободно и спокойно исповедовать свою религию”, - сказала она.

Через несколько месяцев после рождения Обайды иракские и американские силы начали кампанию по возврату контроля над Мосулом. К тому времени Газиева овдовела и жила в городе Талль-Афар на севере Ирака, уехав подальше от боев. Жить там тоже было приятно, говорила Газиева, а также бойцы и их семьи, с которыми побеседовал Рейтер. В Талль-Афаре женщины разводили кур и жили рядом с дружелюбными соседями.

“Это была хорошая жизнь, - сказала Газиева. - За исключением бомбежек. Но, когда я была маленькой, в Чечне была война, так что к бомбежкам я привыкла”.

Все изменилось в августе 2017 года. Иракские силы вернули контроль над Мосулом и бои продвинулись на север. Женщины, дети и оставшиеся бойцы ИГ бежали из Талль-Афара через занимаемую курдами территорию к турецкой границе. Они передвигались пешком группами по 20 человек и рассказывают, что их мучительное путешествие продолжалось несколько дней по дорогам, на которых были разбросаны части тел, с жужжавшими над головой беспилотниками.

По словам беженцев, дипломаты, а также друзья, которые проделали этот путь в предшествовавшие этому недели, сказали им, что бойцы курдских отрядов пешмерга пропустят их через турецкую границу. Вместо этого их заставили сдаться.

Несколько дней их удерживали курды, а затем Газиеву и ее сына вместе с другими женщинами и детьми передали иракским федеральным властям в Мосуле - так они попали из пыльного лагеря беженцев в изолятор, где жили под открытом небом на тюремном дворе. В конце 2017 года пленных отправили в Багдад, где они и находятся с тех пор, вместе с другими женщинами-иностранками и детьми, задержанными по всему Ираку. В общей сложности под стражей находятся до 2000 таких женщин и детей, сказали источники, близкие к пенитенциарной системе.

Документы из Центрального уголовного суда Ар-Русафы, с которыми ознакомился Рейтер, показали, что Газиева стала одной из 494 иностранных женщин, осужденных в период с конца 2017 года по август 2018 года за принадлежность к ИГ или помощь группировке. Женщины являются гражданками более 18 стран, преимущественно Турции, России и государств Центральной Азии.

Херманн, гражданка Германии, которая в августе 2018 года была приговорена к пожизненному заключению, разговаривала с корреспондентом Reuters через решетки камеры размером примерно 3 на 10 метров в здании суда.

“Мы спим по 12 человек в комнате меньше, чем эта, не считая детей”, - сказала она. Херманн была одной из шести женщин, давших интервью Рейтер.

Большинство детей все еще находятся со своими матерями в тюрьме, беспокойные, предоставленные сами себе или травмированные, сказали дипломаты и источники, близкие к пенитенциарной системе.

Тюрьма предоставляет ограниченную медицинскую помощь, и многие женщины и дети страдают от чесотки и недоедания, не говоря о других недугах. У них нет достаточного количества вещей, чтобы согреться зимой. Некоторые женщины разрезают свою абайю, традиционную арабскую одежду, в которой их сажали в тюрьму, чтобы сделать своим детям шапки и носки.

Женщины спят на постеленных на пол тонких матрасах и делят друг с другом всего несколько полотенец, еда выдается скудными порциями, а охранники много раз по несколько дней подряд не выключали мерцающий свет, сказали Рейтер три женщины.

Гуманитарные учреждения помогают иракским властям обеспечивать женщин и детей предметами первой необходимости, в том числе одеждой и молоком, однако их средства ограничены, тогда как правительства зарубежных стран почти не оказывают им поддержки.

Как минимум семь маленьких детей, в том числе с российскими и азербайджанскими корнями, умерли в тюрьме из-за ужасных условий, следует из слов нескольких заключенных, двух охранников и людей, посещавших заключенных, а также записей посольств, с которыми ознакомился Рейтер. Как минимум еще три женщины также умерли, сообщили источники в разведке и дипломатических кругах. Иракские правительственные чиновники отказались от комментариев.

Подтвердить личность женщин и детей представляется непростой задачей в череде противоречивых показаний и недостоверных документов. Оригиналов документов мало, поскольку многие женщины избавились от удостоверений личностей, присягнув “Исламскому государству”. Представление о семейных связях, национальностях и личностях в основном было получено на основе интервью с заключенными. В некоторых случаях иракские власти провели анализы ДНК.

В ходе битвы за Мосул иракские силы безопасности нашли около 90 детей из других стран, в одиночку бродивших по местам боев или находившихся под опекой чужих людей. В большинстве случаев им удалось установить личность детей и отправить их домой. Однако некоторые были слишком малы или слишком травмированы, чтобы сказать гуманитарным работникам, кто они. Около десятка детей, личность которых не удалось определить, находятся в сиротском приюте в Багдаде.

Согласно иракскому законодательству, к уголовной ответственности могут быть привлечены дети в возрасте старше девяти лет. В США этот возраст составляет 11 лет, тогда как в Германии - 14. Слушания проходят в суде по делам несовершеннолетних, где в рамках иракских законов о борьбе с терроризмом детям могут быть вынесены три возможных обвинения: в незаконном въезде на территорию Ирака, которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на один год, в принадлежности к “Исламскому государству”, за которое полагается от пяти до семи лет тюрьмы, и в помощи ИГ в осуществлении террористической деятельности, которое предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Дети в возрасте до 13 лет, которые не причастны к насилию, как правило, получают приговор в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев за незаконный въезд на территорию Ирака. В теории затем они могут вернуться домой. Однако в реальности многие из них оказываются в иракских сиротских приютах, поскольку их родные страны не желают их возвращать.

Старшие дети получают более суровые наказания.

С судьбами детей, являющихся выходцами из других стран, еще меньше ясности.

Наибольшее число таких детей, содержащихся в Ираке, приходится на Турцию, сказали люди, близкие к пенитенциарной системе. Турецкие дипломаты следят за состоянием здоровья этих детей и предоставляют им лекарства, сказал турецкий чиновник. Он добавил, что власти прилагают усилия для возвращения домой граждан, не виновных в каких-либо преступлениях, начиная с детей.

Другие дети - выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, еще небольшое количество - из Иордании, Сирии, Франции, Германии и Тринидада и Тобаго.