В Ташкенте пройдет заседание глав погранвойск СНГ

CA-NEWS (UZ) - 28 марта в Ташкенте состоится 81 заседание Совета командующих Пограничными войсками. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В заседании планируют принять участие руководители пограничных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Координационной службы СКПВ, органов СНГ – Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, а также Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В ходе заседания планируется обсудить обстановку на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, рассмотреть проект Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы, порядок подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций на очередной период, а также проект Плана работы Совета командующих Пограничными войсками на 2020 год.

Участники совещания уделят особое внимание организации работы по подготовке и проведению Эстафеты вдоль внешних границ государств – участников СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и совместной научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.