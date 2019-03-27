Посол Туркменистана за 18 лет службы приобрел в США недвижимости на $6 млн, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Посол Туркменистана в США Меред Оразов, за 18 лет на своем посту приобрел недвижимости в разных штатах на $6 млн, сообщает Хроника Туркменистана с ссылкой на издания «Гундогар» и Turkmen.news, которые опубликовали совместное расследование деятельности Оразова.

По утверждениям журналистов, в 2002 году Оразов купил в Вашингтоне дом через фирму Oronco Investment & Development Corp., которую номинально возглавляют однокурсник посла Михаил Бродский и жена Ирина Оразова. В 2002 году фирма была ликвидирована а дом был перепродан Ирине Оразовой за $278 тыс, хотя его рыночная стоимость должна быть больше.

В 2005 году жена Оразова купила еще один дом в Вашингтоне, стоимостью $1,8 млн.

В том же 2005 году Оразова приобрела квартиру за $280 тыс. в штате Мэриленд.

В 2007 году дочь посла – Елена Оразова купила дом в Вашингтоне за $905 тыс.

В том же 2007 году Ирина Оразова (жена) купила дом в Юте за $273 тыс.

В 2013 году дочь посла Елена купила квартиру в Вирджинии за $335,4 тыс.

В 2017 году Елена и Ирина Оразовы совместно приобрели дом в Юте за $235,1 тыс.

Помимо этого, семья Оразовых с 1996 года частями скупили 13,35 гектаров земли на острове Андерсона. Общую стоимость участка журналисты оценили в $400 тыс.

Базовый оклад посла Туркменистана в США на сегодняшний день составляет $6-8 тыс. Помимо оклада, Мереду Оразову полагаются также надбавки за совмещение должностей (он является одновременно послом Туркменистана в США, Канаде и Мексике) и, вероятно, какие-то бонусы и компенсации. Оразов, как и его жена никогда официально бизнесом не занимались, «если не считать формальное участие в фирмах, созданных специально для отмывания коррупционных доходов ее мужа». Дочери на момент покупки жилья были слишком малы.

Министерством иностранных дел Туркменистана выделяются средства на проживание дипломатов. То есть, государство арендует жилье для посла у самого посла. На одной только этой аренде за 14 лет Оразов «заработал» около 700 тысяч долларов бюджетных денег. Сдает он их в аренду не только самому себе, но и другим работникам посольства.

В материале также отмечается, что Меред Оразов много лет абсолютно безнаказанно нарушает положение статьи 42 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, прямо запрещающей дипломатическим агентам заниматься в государстве пребывания коммерческой деятельностью в целях личной выгоды. Аналогичное ограничение накладывает на дипломатов Закон Туркменистана «О дипломатической службе», статья 12 которого гласит: сотрудники дипломатической службы не имеют право заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.