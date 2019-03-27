В Казахстане потерпел крушение военный вертолет: экипаж погиб

CA-NEWS (KZ) - Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки в темное время и в сложных метереологических условиях, отмечается в сообщении.

На данный момент известно, что на борту находилось 13 человек. Президент Касым-Жомарт Токарев сообщил о гибели экипажа и поручил оказать материальную помощь семьям погибшим.

Приказом министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия министерства обороны РК.