Ташкентские медсестры, осужденные за незаконную продажу «Трамадола», продолжают работать на своих должностях

CA-NEWS (UZ) - Главная медсестра и процедурная медсестра отделения хирургии 1-й городской клинической больницы в Ташкенте, в ноябре 2018 года задержанные при продажи на рабочем месте сильнодействующего психотропного препарата – «Трамадол», несмотря на приговор суда, остаются на своих должностях.

6 февраля Шайхантахурский районный суд по уголовным делам приговорил главную медсестру отделения гнойной хирургии 1-й городской клиники Ж.А. и процедурную медсестру Ш.Ш. к штрафу в стократном размере минимальной заработной платы или $2400. Об этом сообщил centralasian.org.

Но после того, как Ташкентская городская прокуратура внесла апелляцию на приговор первой инстанции, 16 марта городской суд добавил к уже существующему штрафу еще одно наказание, согласно которому двум медсестрам на протяжении последних двух лет запрещено «заниматься руководящей работой и работой с материальной ответственностью».

Обе медсестры 1-й клинической больницы были задержаны в ноябре прошлого года сотрудниками РОВД Шайхантахурского района при продаже одной пачки (10 ампул) психотропного препарата «Трамадол» на территории больницы.

Один из сотрудников 1-й клинической больницы рассказал, что с момента задержания и по сей день главная медсестра Ж.А. продолжает работать на своей должности. "Разве это не абсурд, что человек, обвиненный в совершении таких тяжких преступлений, остается на ответственной должности?", – возмущается сотрудник больницы.

Некоторые сотрудники данной клиники утверждают, что в деле о незаконной продаже сильных наркотических препаратов на территории больницы замешаны и представители администрации 1-й клинической больницы. По их словам, именно по этой причине они усердно старались, чтобы двум медсестрам было назначено более мягкое наказание.

«Трамадол» включён в Узбекистане в Список наркотических средств, оборот которых в стране запрещен.