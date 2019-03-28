В Узбекистане женщина пыталась продать своего новорожденного сына за $600

CA-NEWS (UZ) - Жительница Навоийской области Узбекистана пыталась продать новорожденного сына за 5 миллионов сумов (600 долларов США).

Как сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики, 38-летняя женщина была задержана сотрудниками РОВД Карманинского района 25 марта этого года при попытке продажи своего новорожденного сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.