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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане женщина пыталась продать своего новорожденного сына за $600

CA-NEWS (UZ) -  Жительница Навоийской области Узбекистана пыталась продать новорожденного сына за 5 миллионов сумов (600 долларов США).

Как сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики, 38-летняя женщина была задержана сотрудниками РОВД Карманинского района 25 марта этого года при попытке продажи своего новорожденного сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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