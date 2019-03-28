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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В одной четвёртой школ по Узбекистану нет питьевой воды, - министр

CA-NEWS (UZ) -  «В одной четвёртой школ от общего числа по республике нет питьевой воды. Более тысячи школ не имеют системы отопления и вынуждены использовать печи - “буржуйки”, – сказал министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

Эту информацию министр народного образования Шерзод Шерматов озвучил в ходе пресс-конференция на тему «Проблемы, связанные с повышением статуса учителя в обществе», прошедшей в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, министр отметил, что многие общеобразовательные школы до сих пор находятся в прискорбном состоянии.

«В одной четвёртой школ от общего числа по республике нет питьевой воды. Более тысячи школ не имеют системы отопления и вынуждены использовать печи, – сказал Шерзод Шерматов. – Остро стоит вопрос безопасности в школах, расположенных в приграничных районах. Давайте не будем обсуждать такие темы, как развитие робототехники или запуск космических кораблей в ближайшей перспективе. Прежде всего необходимо решить самые насущные вопросы – обеспечение школ всем необходимым для организации эффективного учебного процесса».

На мероприятии ответственные сотрудники министерства заявили, что в целях устранения существующих недостатков в системе среднего образования, предотвращения необоснованного сбора денег, в школах создаются Наблюдательные советы. В состав совета, в основном, входят родители. Они контролируют профессиональную деятельность директора. При этом данное введение было основано на изучении практики School Board, распространённой в Англии.

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