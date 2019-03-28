В Узбекистане гибнет фауна водоёмов из-за ловли рыбы электрическим током

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане активисты ассоциаций рыболовов выразили обеспокоенность по поводу распространения незаконных способов ловли рыбы в водоёмах страны, в результате чего гибнет фауна.

Случаи ловли рыбы незаконными способами наблюдаются в Узбекистане с 1 марта по 28 мая, когда рыболовство запрещено из-за сезона нереста, сообщает centralasian.org.

Члены "Клуба любителей-рыбаков в Ташкенте" сняли видео, в котором запечатлели незаконную ловлю рыбы в водоёме в окрестностях города Чирчик.

На видео показано, что люди, подозреваемые в браконьерстве, охотятся на рыбу с помощью подачи в воду электрического разряда, и десятки погибших белых амуров всплыли на поверхность воды.

Член «Клуба рыбаков-любителей» Гайрат Акбаров говорит, что в последние годы распространилось рыболовство с помощью электрического тока, в результате чего погибли тысячи рыб.

- Есть такая напасть, как электроудочка. В последнее время увеличилсь случаи охоты с ней. Электрический разряд направляют в водоём. После этого сотни рыб всплывают на поверхность воды. Браконьеры собирают только самую крупную рыбу. Однако после подачи электрического разряда в воду гибнут тысячи мелких рыб в радиусе 15 метров», - говорит Гайрат Акаров.

Член рыбацкого клуба «Грачок-Рыбачок» в Сырдарье Игорь Нестеров также подтверждает распространение незаконного способа ловли рыбы в других водоемах Узбекистана.

"Это беспокоит нас. Потому что в водоёмах не остаётся рыбы. К сожалению, никто не обращает внимания на это. Вот сейчас сезон нереста, ловить рыбу вообще запрещено. Но браконьеры ловят её с помощью электрического тока. После разряда погибают как сама рыба, так и икринки. К сожалению, это никого не волнует», - сказал Нестеров.

Представитель Госкомитета по охране природы Узбекистана заявил, что такой нелегальный способ рыболовства встречается в стране, но против незаконных промыслов регулярно проводятся контрольные рейды.

Напомним, что в Узбекистане запрещено рыболовство в водоёмах без специальных разрешений.