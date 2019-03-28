В Сирии погиб российский майор Сухроб Каримов - уроженец Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министерство обороны РФ подтвердило информацию о гибели троих российских военнослужащих в Сирии. Один из погибших – уроженец Таджикистана, 35-летний майор Сухроб Каримов. Тела погибших накануне были доставлены в Москву.

Майор Сухроб Каримов раньше служил в 201-й российской военной базе в Таджикистане, последнее место службы - 38-я гвардейская мотострелковая бригада, дислоцированная в Амурской области. Сообщается, что комбата Каримова в Сирию отправили из-за хорошего знания арабского языка.

Майор Каримов попал в засаду и пропал во время своей второй командировки в Сирию. Первая его командировка продолжалась 8-9 месяцев, сообщили близкие офицера. По информации Русской службы ВВС, 25 марта родителей майора Каримова приглашали в военный госпиталь имени Бурденко сдать анализ ДНК, чтобы опознать тело погибшего.

Последний телефонный разговор майора Сухроба Каримова с родителями состоялся 22 февраля – накануне Дня защитника Отечества.

Сухроб Каримов, выпускник Военного университета Минобороны РФ, начал службу в Душанбе в 2010-м году. В том же году он совершил героический поступок - случайно оказавшись возле горящего дома, вынес из огня восьмилетнего ребенка Бехруза Рузиева. Тогда он в интервью газете «Красная звезда» сказал, что героем себя не считает. «Так поступил бы каждый офицер», - заявил он.

С того момента, как Россия 30 сентября 2016 года начала свои бомбардировки в Сирии, российское Министерство обороны подтвердило гибель по меньшей мере 40 российских военнослужащих. Еще примерно 50 солдат и офицеров погибли в результате крушения военных самолетов и вертолетов.