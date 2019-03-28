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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Радио Свободы признало, что их таджикская служба «Радио Озоди» служит интересам президентской семьи Э.Рахмона

CA-NEWS (TJ) -  Радио Свободная Европа/Радио Свобода признало, что их таджикская служба, известное как Радио «Озоди», служила в интересах правительства Таджикистан.

26 марта на официальном сайте Радио Свобода и.о. президента Дейзи Синделар сообщила, что в последнее время поступало много жалоб и обвинений в адрес таджикской службы: коррупция, предвзятые статьи и вмешательство государственных лиц в редакцию статей.

Синделар сообщила, что проведенное ими расследование показало, что радио «Озоди»:

1) не представляло объективных данных о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне и членов его семьи,

2) публиковало хвалебные статьи о президентской семье и высокопоставленных таджикских чиновников,

3) не публиковало критичные западные доклады по правам человека в Таджикистане,

4) предвзято писали об оппозиционной в Таджикистане Партии Исламского Возрождения (ПИВТ).

«Этот обзор показал, что таджикская служба Радио Озоди не соответствовала стандартам Радио Свободы по всем четырем пунктам и мы уже предприняли шаги для исправления этих недостатков», - добавила Синделар.

Она также отметила, что Радио Свобода не терпит никаких нарушений своей миссии и расследования по радио «Озоди» будут продолжены другими структурами США.

Для этого Радио Свобода заказала независимый внешний редакционный обзор содержания таджикского сервиса. Участниками дискуссии являются региональные эксперты и носители таджикского языка, имеющие прочную основу в западных академических и журналистских стандартах. Ожидается, что их выводы будут опубликованы в начале апреля.

«Часть обвинений не входит в нашу компетенцию и не может быть рассмотрена внутренним расследованием», - заключила Синделар.

Радио «Озоди» финансируется Конгрессом США в целях обеспечения жителей Таджикистана независимой и объективной информацией и продвижения общечеловеческих ценностей, в том числе демократии и прав человека. Годовой бюджет только таджикской службы радио «Озоди» составляет 1,6 миллионов долларов.

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