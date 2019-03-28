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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустили Туябугузскую ГЭС

CA-NEWS (UZ) -  В Уртачирчикском районе Ташкентской области Туябугузская ГЭС начала работу. Строительство велось с июля 2017 года. Мощность станции составляет 12 мегаватт, высота хранилища — 30 метров, а объём — 250 млн кубометров, сообщили местные СМИ.

Стоимость строительства ГЭС составила $15,8 млн, $8,1 млн - средства иностранных инвесторов, а $7,7 млн — компания «Узбекгидроэнерго».

Ожидается, что проект окупится в течение четырёх лет. Вырабатывать электричество агрегатами планируется 11 месяцев в году. Общей мощности хватит для удовлетворения потребностей 1,6 тыс. домохозяйств.

Согласно госпрограмме, в республике построят 42 новых ГЭС, также реконструируют 32 действующих гидроэлектростанций.

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