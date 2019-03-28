Президент Казахстана принял верительную грамоту от нового посла США

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 27 марта состоялась официальная церемония принятия верительных грамот. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки Уильяма Мозера с официальным началом дипломатической работы в Казахстане и отметил важность этого события для укрепления двусторонних отношений, передает Акорда.

- Мы высоко ценим нынешний уровень казахстанско-американских отношений. Хочу выразить слова благодарности президенту США Дональду Трампу за его теплые пожелания мне как новому Президенту Казахстана, - сказал Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Мозер поблагодарил главу государства и подчеркнул перспективы двустороннего сотрудничества в контексте прошедшего в прошлом году визита Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки.