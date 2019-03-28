Поиск тел погибших при крушении Ми-8 в Казахстане ведется в болотистой местности

CA-NEWS (KZ) - В Жалагашском районе Кызылординской области ведутся работы по поиску погибших при крушении вертолета Ми-8 Минобороны РК. Работу спасателей осложняет то, что вертолет упал в болотистую местность, передает 24.kz.

Вертолет Министерства обороны РК потерпел аварию в 7-8 км от аула Букарбай батыра в Жалагашском районе прямо на берегу оросительного канала Ширкейли. Район падения воздушного судна оцеплен полицейскими и военными. В зону никого не допускают.

Олжас Искаков, заместитель руководителя областного управления здравоохранения:

- Первый вызов поступил в 17:42, в 18:02 на место происшествия прибыла первая бригада скорой медицинской помощи. Всего здесь находится 4 бригады. Есть жертвы. Госпитализации никому не потребовалось.

В последние два дня в регионе шли дожди.

По предварительным данным, воздушное судно следовало в составе звена из 4 боевых вертолетов из Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексных учений спецподразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

На месте происшествия работает специально созданная комиссия Министерства обороны РК. Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК началось расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.