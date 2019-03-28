Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер и ведут его к Мальте

CA-NEWS (CA) - Группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты, сообщил BBC заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав мигрантов пиратами.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер идет к острову полным ходом.

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии, которые захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные говорят что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.

Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".

В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов.

Операция "София" была инициирована в 2015 году. В тот год, переправляясь через Средиземное море, погибло более 3700 человек. В сентябре мандат операции кончается, и Италия выступала против ее продолжения в нынешней форме, жалуясь на то, что все спасенные мигранты оказываются у нее.

Члены ЕС, включая Италию, пока предварительно согласились продлить мандат операции, но исключить морское патрулирование, усилив воздушное.

Что это за корабль?

Танкер "Эль Хиблу-1" подобрал у берегов Ливии около 100 мигрантов при пока не выясненных обстоятельствах.

Представитель мальтийских властей сказал, что они внимательно наблюдают за перемещением судна, сообщает портал MaltaToday.

Власти острова говорят, что готовы к "любому повороту ситуации".