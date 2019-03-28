Туркменистан посетил глава «Газпрома»

CA-NEWS (TM) - 27 марта состоялся рабочий визит в Туркменистан представителей российского госконцерна «Газпром» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером. В Ашхабаде Миллера принял президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Хроники Туркменистана.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики, сообщается в пресс-релизе Газпрома.

Туркменские издания о готовящемся визите не сообщали.

В октябре 2018 года глава «Газпрома» объявил, что с 1 января 2019 года концерн возобновит закупки туркменского газа.

Как сказал на тот момент Миллер: «Что касается объемов газовых поставок и других вопросов контрактных взаимоотношений, то сегодня пройдут еще переговоры уже на техническом уровне. И мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти договоренности будут достигнуты».

Однако, поставки газа в Россию так и не начались.

Переговорам, продолжающимся с осени 2018 года, предшествовал конфликт между «Газпромом» и «Туркменгазом». В течение нескольких лет стороны грозили друг другу разбирательством в международном арбитраже.

В 2015 году представители «Туркменгаза» объявили, что «Газпром» не платит по счетам и объявил российский концерн неплатежеспособным. В ответ «Газпром» подал иск, требуя пересмотра цен за закупаемый в Туркменистане газ и возврата $5 млрд за переплату.

В начале 2016 года «Газпром» прекратил закупки туркменского газа и позднее, в том же году, подписал контракт на поставку газа с «Узбекнефтегазом».