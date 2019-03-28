Огонь на скважине Каламкас в Казахстане потушен

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики проинформировало о внештатной ситуации на скважине No8237 месторождения "Каламкас", передает Zakon.kz.

По информации ведомства, 28 марта в 01.05 произошло погашение очага возгорания грифона возле скважины №8237 на м/р. "Каламкас".

На сегодняшний момент отсутствует водогазопроявление и закрылись возникшие грифоны.

Возгорание газоводяной смеси произошло 25 марта в 05:46, ее выброс начался 16 марта. Пожарные прибыли на место вызова в 05:58. Жертв и пострадавших нет. К 14:30 для ликвидации пожара дополнительно прибыли шесть пожарных расчетов ГПС Актау: четыре автоцистерны, одна передвижная насосная станция и один автомобиль газоводяного тушения.

Под руководством начальника ДЧС Мангистауской области К. Базарбаева был создан оперативный штаб.

13 марта в процессе строительства скважины на осложненном участке месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз" произошло газоводопроявление техногенного характера, которое свойственно центральной части месторождения.

Причиной газоводопроявления является скопление техногенного газа. С 13-24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжеленным буровым раствором, а также ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов.