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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель властей Южной Кореи вновь потребовал извинений от императора Японии по поводу «женщин для утех»

CA-NEWS (CA) -  Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан вновь озвучил мнение, что император Японии Ахихито должен извиниться перед так называемыми "женщинами для утех". Впервые с таким заявлением Мун Хи Сан выступил в феврале, информирует 27 февраля NHK WORLD.

Он заявил, что Япония не понимает его истинных намерений. По словам спикера, Германия стала лидером Европы несмотря на поражение во Второй мировой войне, поскольку извинилась за свои действия и продолжает извиняться. Спикер подчеркнул, что искренняя просьба о прощении крайне важна. По его словам, простые слова извинения перед женщинами от премьер-министра Синдзо Абэ или императора Акихито решат фундаментальную проблему.

27 марта генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сказал журналистам, что глава Департамента по делам Азии и Океании МИД Японии выразил решительный протест главе посольства Южной Кореи в Токио и потребовал от спикера извинений и отказа от своих слов.

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