Китайский футболист травмировал игрока сборной Узбекистана и подарил ему инвалидную коляску

CA-NEWS (UZ) - Китайский футболист Веи Шихао навестил в больнице полузащитника сборной Узбекистана Отабека Шукурова, которому нанес тяжелую травму, и подарил ему инвалидную коляску, сообщает SCMP.

Шихао травмировал Шукурова во время матча между Узбекистаном и Китаем в рамках товарищеского турнира. Он получил желтую карточку, а игрок сборной Узбекистана покинул поле из-за травмы. Оказалось, что у Шукурова серьезное повреждение ноги, ему наложили гипс. Футболист может пропустить около двух месяцев.

После этого инцидента китайский клуб «Гуангжоу Эвергранд», за который выступает Шихао, дисквалифицировал его на месяц. Кроме того, футболиста раскритиковали узбекские и китайские болельщики.

На следующий день после матча Шихао посетил базу сборной Узбекистана в Китае. Он принес Шукурову извинения, подарил ему кресло-коляску и корзину фруктов.

In the post-match interview, Wei Shihao, the 23-year-old Guangzhou Evergrande claimed 'It was not deliberate. It was just a technical decision to slow the rhythm of the game. I don't know if he is injured. Tough physical challenge in football is common so injury is inevitable. ' pic.twitter.com/JuAaQbpKRO