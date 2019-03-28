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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Д. Назарбаева выразила соболезнования в связи с катастрофой военного вертолета

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня 28 марта Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким членов экипажа и военнослужащих, погибших при крушении вертолета Министерства обороны в Кызылординской области, сообщает пресс-служба Сената РК.

«Память о погибших, с честью исполнивших свой воинский долг во имя спокойствия и безопасности страны, навсегда сохранится в наших сердцах», –говорится в телеграмме Д. Назарбаевой.

Вертолет Минобороны разбился 27 марта в Кызылординской области. По информации Министерства обороны РК, на борту находились 13 человек. Все 13 военнослужащих погибли.

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