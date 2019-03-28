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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Таджикистана встретился с генеральным секретарем ООН

CA-NEWS (TJ) -  27 марта в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает департамент информации МИД РТ.

801636 - SG meeting - 27_03_2019 - 13.38.06

В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН, в том числе, ситуация в регионе и Афганистане, проблемы по борьбе с терроризмом, взаимодействие в сфере реализации Международного Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» и другие.

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