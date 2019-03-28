Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле: жители остаются без света

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера, передает издание РИА Новости.

"Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений", - сказал Мадуро в интервью государственному телевидению.

Глава государства добавил, что в ближайшие часы ожидает "хороших вестей" относительно восстановления электроснабжения в стране, вновь призвав граждан сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах и не поддаваться панике.

"Я прошу всех венесуэльцев проявить максимальное понимание в этой ситуации", - заявил Мадуро, подчеркнув, что причиненный гидроэлектростанции ущерб оценивается как "очень серьезный".

25 марта днем в Венесуэле произошел масштабный блэкаут, который затронул большую часть страны. Официальный Каракас назвал случившееся следствием целенаправленной атаки на ГЭС "Эль-Гури", ответственность за которую несут США. Спустя несколько часов министр связи и информации республики Хорхе Родригес заявил о восстановлении подачи электроэнергии почти на 100% национальной территории. Однако позже он сообщил о новой атаке на систему электроснабжения Венесуэлы.

Накануне генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в диверсии на крупнейшей электростанции страны. Это стало вторым резонансным происшествием на ГЭС "Эль-Гури" за прошедший месяц: предыдущая авария произошла 7 марта и спровоцировала самый продолжительный и масштабный блэкаут за всю историю латиноамериканской республики.