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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане запустили онлайн-сервис для ознакомления с рейтингом вузов и колледжей

CA-NEWS (KZ) -  28 марта в Казахстане запустили онлайн-сервис для ознакомления с рейтингом вузов и колледжей. Это позволит абитуриентам выбрать наилучшее учебное заведение по выбранной специальности, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-сервис для ознакомления с независимым рейтингом высших и средних специальных учебных заведений расположен на сайте Электронной биржи труда и ориентирован на старшеклассников, их родителей, а также студентов. Пользователи сервиса получат бесплатный доступ к данным о том, насколько востребованы выпускники тех или иных вузов или колледжей на рынке труда и какая часть выпускников смогла трудоустроиться.

С целью составления рейтинга были проанализированы данные около 200 тыс. выпускников вузов и более 300 тыс. выпускников колледжей, завершивших обучение в 2015, 2016 и 2017 годах.

По словам создателей сервиса, по каждому выпускнику определено, как быстро он сумел найти работу, сумел ли трудоустроиться, была ли его работа стабильной и какой доход ему обеспечила. Сервис будет полезен не только абитуриентам, но и студентам, желающим перевестись в другое высшее учебное заведение или получить иную специальность, а также работодателям и аналитикам при проведении исследований в сфере образования или рынка труда. Все результаты обобщены в рейтинги не только учебных заведений, но и регионов, направлений подготовки и конкретных специальностей.

В рейтинг вошел 101 вуз, имеющий 14 направлений подготовки и 176 специальностей; 766 колледжей, имеющих 15 направлений подготовки и 182 специальности.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, рейтинг составлен по заказу ведомства специалистами Центра развития трудовых ресурсов в декабре 2018 года.

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