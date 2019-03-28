Шавкат Мирзиёев ознакомился с технопарком “Masdar City” в Абу-Даби

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил технопарк “Masdar City”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот проект, занимающий 600 гектаров, представляет собой инновационный экогород, возводимый с использованием современных технологий и инженерных решений. Здесь используются только экологически чистые источники энергии, в частности солнечные батареи и фотоэлектрические устройства. Въезд автомобилей в технопарк запрещен, вместо них налажено движение беспилотного электрического транспорта.

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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью действующей здесь лаборатории, занимающейся исследованиями в области производства солнечных панелей. Отмечалось, что подобные инновационные центры имеют важное значение для минимизации воздействия человека на окружающую среду и укрепления международного научного сотрудничества.

Глава государства побеседовал со студенткой Университета Халифы из Узбекистана, проводящей здесь научные исследования. Президент отметил важность внедрения полученных здесь знаний и опыта на Родине, внесение практического вклада в развитие альтернативной энергетики страны.