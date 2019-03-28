Власти Дашогуза вводят ограничения на использование печи-тамдыра

CA-NEWS (TM) - Власти Дашогуза вводят ограничения на использование тамдыра - печи для выпечки хлеба. Как сообщает корреспондент Азатлыка, в настоящее время в регионе массово обрезают газовые шланги, подведенные к тамдырам.

"С введением газовых счетчиков стали обрезать шланги газовые, подведенные к тамдырам. В последнее время это стало массовым явлением", - сообщил 26 марта корреспондент Азатлыка в Дашогузе.

В сельской местности тамдыр топят в основном сухими стеблями и коробочками хлопчатника, в городах к ним подводят газ. Осенью прошлого года правительство страны отменило льготы по предоставлению населению бесплатного газа, воды, электричества и ввело измерительные счетчики.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, власти Дашогуза требуют строить тамдыры в 15 метрах от жилых домов, объясняя это требованием техники безопасности. А также огородить тамдыр и сделать металлический навес.

По словам местных жителей, новые требования трудно выполнить.

"В жару находится рядом с металлическим навесом будет невозможно. И стоит все это минимум 1000 манатов", - отмечает корреспондент Азатлыка, беседовавший с жителями Дашогуза.

Тамдыр - печь для выпечки традиционного хлеба, а также других мучных изделий, в том числе пирогов, является привычным атрибутом не только сельской, но и городской местности.

До недавнего времени тамдыры и местных жительниц, выпекающих хлеб можно было видеть и в столице Туркменистана.

Кроме дворов в частных домах, тамдыры устанавливались во дворах многоэтажек.

"В самом Дашогузе без тамдырного хлеба не выжить многодетным семьям. К тому же в городе буквально в последнее время стали массово рубить здоровые полноценные лиственные деревья. Это еще бизнес по продаже дров", - отмечает корреспондент Азатлыка.