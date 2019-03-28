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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте установили два биотуалета с бесплатным Wi-Fi

CA-NEWS (UZ) -  В двух районах Ташкента запустили два автоматизированных общественных туалета с бесплатным Wi-Fi. До конца года установят еще 61 подобных туалетов, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) столицы.

Туалеты представляют собой современные технические конструкции с интересным, нестандартным дизайнерским решением, отметили в пресс-службе.

На стенах туалетов по периметру выложено много полезной информации для туристов, гостей, а также жителей столицы – карта города с достопримечательностями, линии метро, адреса гипермаркетов и торговых центров, а также полный перечень телефонных номеров экстренных служб.

"Как известно, число туристов растёт каждый день, в свою очередь, мы пытаемся создать все удобства для комфортного пребывания в нашей стране, — рассказывает заместитель председателя Госкомтуризма, Саидакбархон Акбаров. И одно из направлений – это реализация данного проекта по открытию сети автоматизированных биотуалетов европейского качества, точки также оснащены бесплатным Wi-Fi".

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Главное достоинство и отличие биообъектов от других в том, что они не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле таким образом, что переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины.

В настоящее время бесплатно услугами могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.

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