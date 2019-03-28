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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КЧС Таджикистана предупреждает население о предстоящих наводнениях, селях и оползнях

CA-NEWS (TJ) -  По данным Агентства по гидрометеорологии, до конца недели в Таджикистане сохранятся неблагоприятные погодные условия: будет идти дождь, а в горных и предгорных местностях дожди будут ливневыми, сообщает ASIA-Plus.

«Сильная интенсивность осадков в горных или холмистых местностях может спровоцировать размывание почвы, ее движение, повышение уровня воды в реках, может привести к обвалу и размывам береговой линии рек и озер. В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов», - сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

По словам Юсуфи, из-за несоблюдения правил безопасности и халатности родителей в одном из районов страны, в результате прошедших вчера осадков, приведших к обвалу и размыву береговой линии канала, который проходит вблизи села, утонула двухлетняя девочка.

В связи с этим, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве просит население быть осторожными, не оставлять детей без присмотра, а, находясь в горах и вблизи водоёмов, не забывать о соблюдении правил безопасности.

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