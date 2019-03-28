Дарига Назарбаева сделала заявление по пожару на месторождении Каламкас

CA-NEWS (KZ) - Спикер Сената Дарига Назарбаева призвала депутатов и правительство обратить внимание на экологические происшествия, которые волнуют общество, передает Tengrinews.kz.

"13 марта в одной из скважин на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области произошло возгорание газа. Несмотря на официальное заявление ответственных госорганов по экологическим вопросам об отсутствии негативного влияния происшествия на окружающую среду, населению должна быть дана конкретная оценка данной аварийной ситуации. Необходимо ежедневно проверять качество воды, воздуха и почвы и в срочном порядке принимать специальные меры", - заявила Назарбаева.

Она обратилась к правительству для принятия срочных мер по преодолению экологических проблем и сообщила, что при необходимости нужно провести работу по внесению соответствующих поправок в законодательство. "В конце прошлого года из-за загрязнения воды на реке Урал имел место массовый замор рыбы. Для выяснения причин данной чрезвычайной ситуации была создана специальная межведомственная комиссия и проведены проверки. В результате возбуждено уголовное дело. Однако о работе, проводимой госорганами для определения конкретных причин массовой гибели рыбы и ущерба, нанесенного окружающей среде, должна быть широко проинформирована общественность. Надо уделять этому особое внимание", - сказала Назарбаева.