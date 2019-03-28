В Туркестанской области роженицам в помощь дают канаты

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области начали внедрять народные методы медицины. Теперь роженицы рожают с помощью аркана, как ранее делали предки. Во время схваток женщина садится и, держась за канат, начинает рожать, сообщает otyrar.kz.



«Это народный метод приёма родов. Казахи раньше так рожали. С медицинской точки зрения это очень полезно. Во время схваток сила веса идёт на канат, и женщина свободно начинает рожать», — рассказывает Жанар Оспанова, главный врач Шардаринской ЦРБ.

Позже стало известно, что методом заинтересовались иностранные врачи. Теперь в Шардару приезжают акушеры из разных стран мира, чтоб перенять опыт подобных родов. Как рассказывают местные врачи, у иностранцев были попытки этот метод родов запатентовать.

Шардаринские врачи уверяют, что идею принятия подобных родов будут патентовать сами.

Подобные роды принимают пока только в Шардаринской ЦРБ, но в ближайшее время планируется внедрить не только в каждом районе, но и по всей стране.

Сами роженицы с радостью выбирают подобные виды родов, мол, легче и удобнее.

«Это наши традиции, не просто так же наши предки рожали с помощью аркана или копья. Я тоже решила попробовать, я даже не жалею», — говорит Диана Макатай, роженица.

Как стало известно, в Шардаре с помощью каната родили более трёхсот рожениц, все они себя хорошо чувствуют и детишки растут резвыми и шустрыми.