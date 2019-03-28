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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кабинет министров Монголии рассмотрел вопрос об открытии посольства в Беларуси и ОАЭ

CA-NEWS (MNG) -  27 марта кабинет министров Монголии на своём очередном заседании поддержал проект постановления парламента (Великого государственного Хурала - ВГХ) об открытии посольства в Минске (Республика Беларусь) и в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает Монцамэ.

В ходе заседания, правительством также были рассмотрены и приняты такие решения как: вынесение на рассмотрение парламента проектов новой редакции законов “Об автомобильных перевозках”, “О лекарствах и изделиях медицинского назначения”; выделение денежных средств из правительственного резерва для подключения бюджетных организаций сомона Баян-Овоо аймака Хэнтий к системе центрального отопления.

Кроме того, кабинетом министров, Х.Бадамсурэн был назначен генеральным директором государственного предприятия "Эрдэнэт".

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