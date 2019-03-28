Аmazon начал продажу нагрудников для собак и трусов с рисунком флага Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Мужские и женские шорты, брюки, рюкзаки, рубашки и даже нагрудники для собак с рисунком национального флага Таджикистана появились в продаже на Аmazon.сом – крупнейшем мировом онлайн-ритейлере.

Продавцы Аmazon – граждане Китая - обещают доставить товар клиенту в течении 7-15 дней. По их словам, к примеру, мужские шорты можно приобрести за $34, женские - за $21-23. «Эти шорты - прекрасный подарок для таджикистанцев, которые занимаются спортом или йогой», - написал продавец по имени Ши Фу.

Азизмухаммад Холмухаммадзода, депутат нижней палаты парламента Таджикистана и бывший замминистра юстиции страны считает, что производство шортов и брюк с рисунком национального флага Таджикистана – явное неуважение к символу государственности таджиков.

- Изображение флага на сувенирах, в сумках и наручных часах для туристов – благое дело, но рисунок символа государственности в шортах, носках и тем более нагрудниках для собак, недопустимо, - считает Сангин Гулов, преподаватель Таджикского национального университета.

Азамат Султонов, живущий в Лондоне таджикский экономист, говорит, что товары с рисунком национального флага Таджикистана произведены китайскими компаниями по единому дизайну для 180 стран мира.

«Китайские производители, продающие свои товары через Аmаzon, скорее всего, не подумали об этической стороне вопроса. По его словам, власти Таджикистана могут потребовать у Amazon убрать из продажи товары с рисунком флага Таджикистана. «А потребовать что-либо у китайских компаний, которые выпустили эти товары, пустая трата времени. Скажем, как предложение главы Налогового комитета Таджикистана взымать налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и други», - говорит Азамат Султонов.