Парламент Монголии одобрил законопроект, инициированный президентом

CA-NEWS (MNG) - 27 марта на внеочередной сессии парламента (Великого государственного Хурала - ВГХ) Монголии был обсужден и одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в законы «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией», который Президент Монголии Х.Баттулга внес на рассмотрение ВГХ в срочном порядке, информирует Монцамэ.

Таким образом, появилась правовая среда для освобождения от занимаемой должности руководящих лиц инстанций судов, Генпрокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией на основании рекомендации Совета национальной безопасности.