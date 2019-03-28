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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии одобрил законопроект, инициированный президентом

CA-NEWS (MNG) -  27 марта на внеочередной сессии парламента (Великого государственного Хурала - ВГХ) Монголии был обсужден и одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в законы «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией», который Президент Монголии Х.Баттулга внес на рассмотрение ВГХ в срочном порядке, информирует Монцамэ.

Таким образом, появилась правовая среда для освобождения от занимаемой должности руководящих лиц инстанций судов, Генпрокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией на основании рекомендации Совета национальной безопасности.

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