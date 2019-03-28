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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предложили запретить матерям несовершеннолетних выезд за рубеж

CA-NEWS (UZ) -  Участники саммита учениц «Кизларжон» («Девчонки»), прошедшего на днях в Самарканде, направили депутатам предложение о принятии закона, ограничивающего матерям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы.

Это предложение подверглось критике со стороны представителей гражданского общества. Министерство народного образования заявило, что эта инициатива исходила от самих участниц саммита.

«Данное предложение не было организовано кем-то намеренно. Учитывая возраст несовершеннолетних детей, во время саммита специалисты подробно разъяснили им, что закон, в первую очередь, не должен противоречить интересам личности и то, что такие нормативные документы приводят к ограничению свобод граждан», — заявили в пресс-службе министерства.

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