В Узбекистане предложили запретить матерям несовершеннолетних выезд за рубеж

CA-NEWS (UZ) - Участники саммита учениц «Кизларжон» («Девчонки»), прошедшего на днях в Самарканде, направили депутатам предложение о принятии закона, ограничивающего матерям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы.

Это предложение подверглось критике со стороны представителей гражданского общества. Министерство народного образования заявило, что эта инициатива исходила от самих участниц саммита.

«Данное предложение не было организовано кем-то намеренно. Учитывая возраст несовершеннолетних детей, во время саммита специалисты подробно разъяснили им, что закон, в первую очередь, не должен противоречить интересам личности и то, что такие нормативные документы приводят к ограничению свобод граждан», — заявили в пресс-службе министерства.