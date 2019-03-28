Житель Сурхандарьи утверждает, что милиционеры сломали ему нос

CA-NEWS (UZ) - 23-летний житель Алтынсайского района Сурхандарьинской области Акмаль Эсанов утверждает, что 27 февраля этого года трое сотрудников милиции избили его и сломали ему нос. Парень говорит, что инспекторы избили его после того, как он решил заступиться за отца, которого они обматерили, передает centralasian.org.



23-летний житель махалли «Обод турмуш» в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области Акмаль Эсанов утверждает, что 27 февраля трое инспекторов профилактики избили его и сломали ему нос.

– В 2003 году мой отец за свой счет установил трансформатор для водяного насоса. Потихоньку к нему подключилась вся махалля. Сейчас отец переживает нелегкие дни, мы начали нуждаться в деньгах. Решили продать трансформатор, но люди выразили недовольство. Потом мы отключили свет. Но люди пожаловались в прокуратуру. 27 февраля в секторе прокурора состоялось собрание. Отец, мой страший брат и я решили пойти туда. Отец зашел внутрь здания. В это время на улице стояли трое инспекторов профилактики, которые начали оскорблять моего отца самыми непристойными словами, – говорит Акмаль Эсанов.

Он говорит, что инспекторы избили его, когда он выразил недовольство действиями инспекторов, оскорбивших его отца.

По его словам, после побоев со стороны инспекторов профилактики он обратился в районный центр экстренной медицинской помощи.

– После проведения рентгена врачи сообщили мне, что у меня перелом носа и порвана правая часть носа, – говорит собеседник.

​Однако один из инспекторов профилактики РОВД Алтынсайского района Ойбек Маматов, которого Акмаль Эсанов обвинил в нанесении побоев, опроверг все обвинения собеседника.

По словам инспектора профилактики, после того 23-летний парень умышленно нанес себе телесные повреждения, инспекторы профилактики отвезли его в сельский врачебный пункт.

Акмаль Эсанов говорит, что обращался в районное отделение милиции и прокуратуру с жалобой на незаконные действия инспекторов профилактики, но там не отреагировали на его заявление, сказав, что не будут принимать никаких мер в отношении своих сотрудников.