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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля операцию по свержению Николаса Мадуро

CA-NEWS (CA) -  Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в твиттере, что 6 апреля начнется «Операция Свобода», направленная на свержение действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Meduza.

В этот день по всей стране начнутся «тактические акции», сообщил Гуайдо. «В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», — сказал он. В другом твите он отметил, что его сторонники готовы добиться «прекращения узурпации» власти в Венесуэле.

«Операция Свобода», как сообщает El Comercio, направлена на то, чтобы вынудить Николаса Мадуро уйти с поста президента. Издание отметило, что Гуайдо призвал граждан протестовать против отключения электричества в стране, которое, по официальной версии, произошло из-за террористической атаки.

В январе 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и многие другие страны мира. Россия выступила в поддержку Николаса Мадуро.

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