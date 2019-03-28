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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У ТЦ «Москва» задержаны 27 граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, совершавших намаз

CA-NEWS (UZ) -  Мигрантов-мусульман, собравшихся у торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблино на молитву, задержали по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Полиция доставила их в отделение, где на них составили протоколы.

Как сообщила «Московская газета», ссылаясь на источник в УВД по ЮВАО, полиция Москвы задержала всего 27 человек.

По итогам проверки в отношении двоих граждан Таджикистана составлены административные протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации).

Двое граждан России (уроженцы Кыргызстана) и 23 выходцев из стран Центральной Азии привлечены к административной ответственности по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка либо проведения собрания митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Среди них: 18 граждан Таджикистана, 2 — Узбекистана, 2 — Кыргызстана и 1 — Турции.

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