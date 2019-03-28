Неравенство тормозит темпы выполнения целей устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - ООН

CA-NEWS (CA) - 27 марта в Бангкоке открылся шестой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию. На трехдневный Форум, который собирается ежегодно, съехались высокопоставленные представители правительств, частного сектора, гражданского общества. Делегаты рассмотрят успехи в выполнении нескольких Целей: четвертой (качественное образование), восьмой (достойная работа и образование), десятой (борьба с неравенством), тринадцатой (климат), шестнадцатой (мир, правосудие и эффективные институты), а также семнадцатой (партнерство). Итоги конференции заложат основу дискуссий Политического форума высокого уровня, который состоится в июле. Главная задача – обменяться опытом, «сверить часы», понять, какие подходы оказываются эффективными, а какие следует пересмотреть, сообщает служба новостей ООН.

На форуме выступила Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. «Наибольшее число миллиардеров теперь проживает в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), но при этом миллионы людей в этой части света лишены самых элементарных удобств, а разрыв между бедными и богатыми увеличивается», - отметила Амина Мохаммед.

Несмотря на впечатляющие показатели экономического роста и развития технологий, неравенство тормозит темпы выполнения целей устойчивого развития в регионе. По данным Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая является организатором Форума в Бангкоке, половина женского населения не имеет возможности принимать решения о своем будущем; две трети жительниц региона заняты неформальной трудовой деятельностью и лишены какой-либо социальной защиты; многие не могут приобрести землю; в ряде стран молодежная безработица превышает тридцать процентов.

«Я знаю, что все собравшиеся поддержат меня в том, что пришло время, когда плодами экономического роста и глобализации могли бы воспользоваться больше людей», – заявила Амина Мохаммед. Она призвала расширять возможности девочек и женщин, молодежи; бороться с неравенством, а также разрабатывать стратегию развития с учетом интересов всех людей.

В ходе Форума запустили новый высокотехнологичный инструмент для отслеживания процессов достижения Целей устойчивого развития: интерактивная аналитическая карта отражает успехи в различных странах и на субрегиональном уровне.