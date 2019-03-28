Президент Таджикистана провел очередное заседание правительства

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел 28 марта очередное заседание правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания выступил министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода. Он представил отчет о своевременной подготовке экономической и социальной сфер для стабильной деятельности в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Затем министр финансов Файзиддин Каххорзола ознакомил членов правительства с законопроектами о внесении поправок в законы «О государственном бюджете на 2019 год» и «Об иных обязательных платежах.

Также в ходе заседания были заслушаны отчеты министра энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода и министра промышленности и новых технологий Заробиддина Файзуллозода.

На правительственном заседании обсуждены проекты законов о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов».

Также рассмотрено и направлено в парламент предложение правительства относительно проекта закона «О пастбищах».