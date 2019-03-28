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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане могут сделать публичными сведения об имуществе чиновников

CA-NEWS (KZ) -  28 марта в Казахстане прошла пресс-конференция, на которой заместитель директора департамента контроля в сфере госслужбы Дидар Смагулов сообщил, что АДГСПК (агентство республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции) намерено проработать вопрос открытого доступа ко всем декларациям госслужащих, сообщает NUR.KZ.

В стране с 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование доходов и расходов физических лиц.

По словам Смагулова, декларирование активов неразрывно связано с так называемой ответственностью за незаконное обогащение (значительное увеличение активов: недвижимости, автомобилей, денежных средств и т.п. публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, происхождение которых оно не может объяснить).

Введение системы всеобщего декларирования – это первый решительный шаг в сторону установления ответственности за незаконное обогащение. Именно эта мера позволила в свое время добиться значительных результатов противодействия коррупции, таким странам как Сингапур, Гонконг, говорится в издании.

Представитель АДГСПК уверен, что в свете таких условий станут вполне резонными вопросы лицам, получающим официальный доход в 250 000 тенге, но проживающим в огромных особняках и пользующимся дорогостоящими транспортными средствами, в десятки раз превышающими их доход.

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