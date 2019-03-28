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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана избил скалкой полицейского в Волгоградской области

CA-NEWS (UZ) -  23 февраля 2019 года 35-летний сожитель женщины, уроженец Узбекистана изрядно выпил и стал ломиться в дом к любимой. В итоге мужчина сломал двери и окна дома.

Женщина обратилась в полицию. На вызов приехал участковый, тогда 35-летний мужчина схватил деревянную скалку и нанес несколько ударов по правому боку полицейского, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

11 марта было возбуждено уголовное дело.

Дело было передано в суд. У мужчины остались дети: 6 и 9 лет. За годы жизни в России сожитель женщины так и не получил гражданства.

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