В СБ ООН осудили решение США по Голанским высотам

CA-NEWS (CA) - Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами не нашло поддержки в Совете Безопасности ООН, экстренное заседание которого было созвано в среду, 27 марта, по запросу Сирии, передает Deutsche Welle.

Постпред Великобритании Карен Пирс заявила о нарушении Вашингтоном резолюции 497 СБ ООН, с осуждением решения президента США Дональда Трампа выступили также Германия, Бельгия и ЮАР.

По словам постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, Москва "строго придерживается резолюции 497, согласно которой одностороннее решение установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительны и не имеют юридической силы".

Дональд Трамп 25 марта формально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в 1967 году. Соответствующую декларацию президент США подписал в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

ЕС тоже не поддержал решение США по Голанским высотам

Европейский Союз 27 марта подчеркнул, что не собирается следовать примеру США и принимать аналогичное решение. "Позиция ЕС по статусу Голанских высот не изменилась", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Израиль в ходе войны Шестидневной войны 1967 года захватил большую часть Голанских высот, а в 1981 году кнессет принял специальный закон об аннексии этого региона. Согласно нормам международного права, отторгнутые районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.