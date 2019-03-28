В Туркменистане школьников обязали купить книги президента и сдать в школу

CA-NEWS (TM) - В школах Ашхабада от учеников требуют купить книги президента Гурбангулы Бердымухамедова и сдать в школу для специального стенда, сообщает 27 марта Азатлык.

На прошлой неделе в средних школах номер 12, 48, 50, 54 и 160 вызвали учащихся 10 и 11 классов, находящихся на весенних каникулах, в некоторых случаях звонили им по телефону, и поручили каждому из них купить по одной книге за авторством президента Бердымухамедова. Преподаватели также составили списки, в которых указано какой из учеников должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу.

По словам корреспондента Азатлыка, ученикам было велено передать купленные ими книги в собственность школ для использования, на так называемых постоянных выставках президентских книг, которые теперь будут устанавливаться повсеместно в столичных учебных заведениях.

Каждая книга президента стоит в среднем 400 манатов. (Курс ЦБ Туркменистана 3.5 манатов - $1). Большинство родителей, обратившихся к руководителям средних школ номер 12, 160 и 54 сказали, что 400 манатов это больше половины их зарплаты и если они потратятся на книгу им не на что будет жить. Тогда руководители школ пообещали им посоветовавшись найти решение. После этого они решили возложить приобретение одной книги президента на двоих учеников. Было поручено, чтобы книги были приобретены до 1 мая.

Гурбангулы Бердымухамедов, возглавляет Туркменистан с конца 2006 года. В течение 12 лет в его авторстве издано 54 книги. Произведения главы государства с разнообразной тематикой издаются на туркменском и переводятся на иностранные языки. По всей стране проходят читательские конференции по книгам президента, выдержки из которых цитируют в медиа публикациях, зачитывают по радио и телевидению.