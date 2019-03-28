Президент Казахстана встретился с помощником президента России

CA-NEWS (KZ) - 28 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко. Глава государства отметил важность казахстанско-российского партнерства и союзничества в обеспечении долгосрочных национальных интересов двух стран, сообщает Акорда.

«Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность, как главы государства, состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, основы которого были заложены нашими лидерами – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В контексте предстоящего официального визита в Российскую Федерацию глава государства отметил, что в ходе переговоров на высшем уровне также будут обсуждаться вопросы образования, науки, технологического и культурного обмена.

В свою очередь, А. Фурсенко проинформировал Касым-Жомарта Токаева об итогах его визита в г.Нур-Султан.

«Мы провели конструктивные и интересные переговоры, посетили Национальный центр биотехнологий, Назарбаев Университет, Сенат Парламента. Сегодня между нашими странами осуществляется достаточно успешное сотрудничество в научной сфере. Есть общие приоритеты и потенциал развития в данном направлении», - отметил помощник президента РФ.