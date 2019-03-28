В Таджикистане вынесен приговор военнослужащему, обвиненному в смерти сослуживца

CA-NEWS (TJ) - 28 марта в Таджикистане, суд гарнизона города Душанбе вынес приговор военнослужащему министерства обороны Таджикистана, обвиненному в «нарушении правил применения оружия», ставшего причиной гибели сослуживца Илхомджона Худойбердиева, передает Avesta.

Сообщается, что Эркин Абдурахмонов, военнослужащий войсковой части «41008» министерства обороны РТ, расположенной в городе Рогуне, приговорен к 4 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Тогда отмечалось, что Э.Абдурахмонов по неосторожности произвел выстрел в И.Худойбердиева, который погиб от полученного ранения на месте происшествия. Тогда, в отношении Эркина Абдурахмонова было возбуждено уголовное дело по статье 387 ч.2 (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РТ.