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  28 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В сентябре начнут работу первые поезда новой линии метро Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Компания "Узбекистон темир йуллари" планирует запустить к сентябрю текущего года первую часть надземного кольцевого метро, сообщает uz24.uz.

"Мы планируем ввести первый этап от станции метро "Дустлик" и до рынка "Куйлюк" протяженностью 11 километров к сентябрю этого года", – отметил представитель компании на пресс-конференции в Ташкенте, прошедшей 28 марта.

Общая протяженность кольцевого метро превысит 52 километра. Средняя скорость движения будет 60 километров.

Проект был рассчитан на 2017-2021 годы, и состоит из пяти этапов. В общей сложности планируется возвести 35 станций. Проехать всю линию можно будет за 1 час 10 минут.

Новое метро пройдет через Яшнабадский, Учтепинский, Алмазарский, Юнусабадский, Чиланзарский и Сергелийский районы столицы.

После того как кольцевое метро начнет функционировать, планируется что оно сможет перевозить около 40 тысяч пассажиров в день, а после запуска всех пяти этапов- около 1 миллиона.

"Узбекистон темир йуллари" также презентовала проект развития метрополитена до 2025 года, в рамках которого протяженность веток вырастет более чем в четыре раза до 157 километров, появится 74 станции, в том числе 17 пересадочных.

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